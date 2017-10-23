Даниил Квят: "Я не пилотировал для того, чтобы спасти карьеру в "Формуле-1"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что считает свое выступление на "Гран-при США" лучшим в этом сезоне. Также россиянин отметил, что не думал о спасении своей карьеры в этой гонке. Квят занял 10-е место и набрал одно очко.

– Это была лучшая гонка в сезоне, – цитирует Motorsport Квята. – Я очень доволен результатом. Очень хорошая, очень чистая гонка. Идеальные пятница, суббота и воскресенье. Как я и говорил, я приехал сюда с новым подходом. Я использовал все свои знания, и я чувствую, что теперь сильнее психологически. Что у меня есть свежая мотивация и очень хороший подход. Все сработало очень хорошо.

Я понял пару вещей. Было важно. И важнее, что это сработало. Потому что результат никогда не соврет. Это хорошо. Я надеюсь, я получу больше шансов развить то, чему научился в этот уик-энд.

Эта гонка спасет мне карьеру в "Формуле-1"? Я не пилотировал для этого. Я не пилотировал для того, чтобы кого-то или что-то спасать. Да, у меня были несколько новых мотивирующих факторов в этот уик-энд. Был хороший настрой. И уик-энд прошел сильно. Это правда, каждый день меня спрашивали, является ли этот уик-энд для меня самым главным в карьере. Если это так, то он не мог пройти лучше. Определенно.