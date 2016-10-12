Даниил Квят: "Я могу стать одним из лучших гонщиков в "Формуле-1"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил надежду, что сможет стать одним из лучших гонщиков "Формулы-1". По словам 22-летнего россиянина, он еще много может дать "Королевским гонкам". Ранее стало известно, что "Ред Булл" готов предложить Квяту новый контракт по окончании сезона.

- Есть варианты, но из-за моей преданности "Ред Буллу" в первую очередь мы будем вести переговоры с ними, - приводит grupdate.net слова Квята. - В зависимости от того, как это пройдет, мы будет рассматривать (дальнейшие шаги). Я чувствую, что еще могу многое дать "Формуле-1". Я знаю, что могу быть одним из лучших.

Наш вид спорта - с одной стороны, командный, а с другой – индивидуальный. Ты должен уметь работать на коллектив и одновременно быть многозадачным пилотом, чтобы добиться успеха. С точки зрения психологии это очень важный момент.

Контракт российского пилота с "Торо Россо" рассчитан до конца нынешнего сезона. После 17 этапов "Формулы-1" 2016 года Квят занимает 14-е место в личном зачете пилотов.