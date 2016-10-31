Даниил Квят: "Я доволен выступлением, но не согласен с полученным штрафом"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят подчеркнул, что остался доволен своим выступлением на "Гран-при Мексики", несмотря на 18-е место. По словам россиянина, у него был слишком медленный темп. Он также выразил несогласие по поводу пятисекундного штрафа, полученного за обгон Ромэна Грожана за пределами трассы.

– Я доволен выступлением, несмотря на то, что финишировал 18-м, – приводит пресс-служба "Торо Россо" слова Квята. – У меня было несколько интересных сражений, я совершил пару обгонов и в целом получил удовольствие. Говоря откровенно, у нас был слишком медленный темп, что не позволило побороться за более высокие позиции.

Пятисекундный штраф? В наказаниях нет последовательности. Сейчас я не согласен с полученным наказанием. Посмотрю запись гонки и тогда, вероятно, изменю свое мнение.