Даниил Квят: "Я даже не пытался пилотировать на пределе"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят рассказал, что вылет на Гран При Сингапура связан не с погодными условиями. Он отметил, что авария стала для него полной неожиданностью.

- Я думаю, вы все видели, - цитирует Motorsport Квята. - Я заблокировал мое внутреннее переднее колесо и проехал прямо. Я не ожидал, что все случится так быстро. Я не тормозил намного позже или что-то в этом роде.

Я даже не пытался пилотировать на пределе. Это самое главное, что разочаровывает. Условия были нормальными для городской трассы под дождем. Это обычные условия. Не хуже и не лучше, чем в том же Монако. Ничего особенного.

Просто заблокировалось внутреннее переднее колесо, и когда это происходит, ты уже не контролируешь ситуацию. Такой итог разочаровывает, но порой такое случается. Атаковать слишком агрессивно я не пытался