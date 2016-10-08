14:17 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Выжал максимум из своего болида в квалификации "Гран-при Японии"

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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, показавший 13-е время в квалификации "Гран-при Японии" отметил, что выжал максимум из своего болида. 22-летний гонщик также добавил, что ощущает поддержку и качественную работу всей команды.

– Я доволен результатами сегодняшних квалификационных заездов, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. – Первые два сегмента были очень хороши. Думаю, я выжал максимум из своего болида. Я ощущаю поддержку и качественную работу всей команды. Мы стараемся прогрессировать каждую неделю, чувствую, что многое получается.

С каждым уик-эндом я ощущаю себя за рулем болида все лучше и лучше. Все мы с нетерпением ожидаем завтрашней гонки. Хотелось бы избежать сюрпризов с погодой, но, в принципе, мы готовы к любому сценарию.

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