Даниил Квят: "Всем интересно смотреть гонки в экстремальных условиях"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что в следующем сезоне хочет выступить достойно. Однако, по его словам, для этого нужно иметь конкурентно способную машину.

– Если говорить о безопасности в "Формуле-1", то по сравнению с 90-ми годами произошли серьезные изменения. Тем не менее, вы не считаете, что таким образом убивают зрелищность гонок?

– Насколько я понимаю, всем интересно смотреть гонки в экстремальных условиях, и чем больше аварий, тем лучше. При этом совсем без обгонов наблюдать заезд очень тяжело. Думаю, очень важен баланс между скоростью, зрелищностью и безопасностью. Кроме того, по-моему, новый технический регламент приблизил "Формулу-1" к идеалу. Мы достигли необходимого уровня безопасности. Я не согласен, что за последние годы гонки стали менее зрелищными. "Формула-1" меняется, и поэтому меняются и правила. Думаю, этими изменениями отчасти и интересен наш вид спорта. Да, последние четыре года доминирует "Мерседес". Но уверен, что следующий сезон будет интереснее предыдущего. Мы увидим большую конкуренцию.

– Давно вы последний раз были в России? Почему так редко получается приезжать?

– Последний раз я был здесь в мае. К сожалению, в этот раз я снова ненадолго. Хотелось бы чаще приезжать, но возможностей мало. Из Москвы я сразу отправлюсь в Абу-Даби.

– Какая задача стоит перед вами в новом сезоне?

– Просто выступить достойно. Надо делать достаточно хорошо свою работу, вот и все. Потом мы никогда не знаем, где мы окажемся по ходу сезона, за какие позиции будем бороться. Надеюсь, что машина будет конкурентоспособной, я также постараюсь делать свою работу как можно лучше.