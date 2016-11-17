12:01 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "В следующем сезоне в "Формуле-1" будет большая конкуренция"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что возрастающее количество ограничений в правилах "Формулы-1" и изменения в правилах делают вид спорта более интересным. Россиянин подчеркнул, что в следующем сезоне конкуренция между командами будет заметно выше.

– Я не думаю, что "Формула-1" стала менее зрелищной, – сказал Квят. – "Формула-1" меняется и часто меняет правила. Думаю, этим и интересен этот вид спорта. Да, всегда лучше был тот, кто выполнял больше работы. Последние 4 года это был "Мерседес". Но думаю, что следующий сезон будет очень интересный. Двигатель команд и у "Торо Россо", и у "Ред Булла" становится практически одинаковым. Мы увидим большую конкуренцию. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hardcore f1 fan

"Да, всегда лучше был тот, кто делает больше работы. Последние 4 года это был "Мерседес"._____ Квят действительно так по русски говорит или это снова корявый перевод через гугл? Все команды работают на пределе разница лишь в том что одни уже нашли верные решения а другие ещё нет. Получается что Макс больше Квята работает)))

12:21

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