Даниил Квят: "В следующем сезоне в "Формуле-1" будет большая конкуренция"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что возрастающее количество ограничений в правилах "Формулы-1" и изменения в правилах делают вид спорта более интересным. Россиянин подчеркнул, что в следующем сезоне конкуренция между командами будет заметно выше.



– Я не думаю, что "Формула-1" стала менее зрелищной, – сказал Квят. – "Формула-1" меняется и часто меняет правила. Думаю, этим и интересен этот вид спорта. Да, всегда лучше был тот, кто выполнял больше работы. Последние 4 года это был "Мерседес". Но думаю, что следующий сезон будет очень интересный. Двигатель команд и у "Торо Россо", и у "Ред Булла" становится практически одинаковым. Мы увидим большую конкуренцию. (Сергей ФИШ)