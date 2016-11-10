21:10 10 ноября | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "В следующем году работа будет доставлять больше удовольствия"

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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что в следующем году сможет прибавить, ведь команда получит силовые установки "Рено". По словам гонщика, он все еще получает удовольствие от выступлений.

– Разумеется, в следующем году, благодаря новому техническому регламенту, работа за рулем машины 2017 будет доставлять больше удовольствия, – цитирует Квята f1news.ru. – Уже три года техника оставалась примерно одинаковой, а гонщикам всегда нравится, когда машины становятся быстрее.

Что касается новых силовых установок, то это нам поможет. В этом году у нас были прошлогодние двигатели "Феррари", не подлежавшие модернизации, что создавало определенные сложности, но двигатели "Рено", похоже, вполне конкурентоспособны – надеемся, так будет и в следующем году. Мне нравится работать с коллективом "Торо Россо", здесь хорошие специалисты по аэродинамике, а Джеймс Ки – весьма эффективный конструктор. Предвижу, что будет интересно.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/interview/Kvyat/116667.shtml

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