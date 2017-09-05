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Даниил Квят: "В Сингапуре "Торо Россо" должно быть проще, чем в Монце"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что "Гран-при Сингапура" должен сложиться для него более удачно, чем "Гран-при Италии". По мнению российского гонщика, на предстоящем этапе команда должна занять место ближе к десятке.

 
Сегодня. Монца. Льюис ХЭМИЛТОН (слева) обошел Себастьяна ФЕТТЕЛЯ в доме "Феррари" - и теперь опережает его в личном зачете.Дубль "Мерседеса" на земле "Феррари". Хэмилтон снова первый

Напомним, на гонке в Италии Квят занял 12-е место, а его партнер по команде Карлос Сайнс стал 14-м.

- Следующая гонка пройдет в Сингапуре – на трассе, которая должна подойти вашей машине лучше.

- Да, на бумаге действительно все выглядит именно так: в Сингапуре нам должно быть проще, чем в Монце, но при этом нельзя не отметить, что другие команды добились прогресса в последнее время. "Макларен" и "Рено" теперь намного быстрее, чем были, и нас ждет напряженная схватка. Я бы не стал говорить, что Сингапур – идеальная трасса для нашей машины, но мы должны быть ближе к десятке.

- Учитывая, сколь непросто на этой трассе обгонять, квалификация будет играть большую роль. Рассчитываете пробиться в финальный сегмент?

- Я очень на это надеюсь. Это стало бы хорошим знаком для нашей команды. Так что мы должны выложиться без остатка и постараться пробиться в финал.

Дополнительная информация

http://ru.kvyat.com/news/italy-review

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КОММЕНТАРИИ (1)
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goldenden

Кто он и о чем? Неужели кому то интересно мнение одного из слабейших гонщиков Пелетона?

21:18