Даниил Квят: "В Сингапуре "Торо Россо" должно быть проще, чем в Монце"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что "Гран-при Сингапура" должен сложиться для него более удачно, чем "Гран-при Италии". По мнению российского гонщика, на предстоящем этапе команда должна занять место ближе к десятке.

Напомним, на гонке в Италии Квят занял 12-е место, а его партнер по команде Карлос Сайнс стал 14-м.

- Следующая гонка пройдет в Сингапуре – на трассе, которая должна подойти вашей машине лучше.

- Да, на бумаге действительно все выглядит именно так: в Сингапуре нам должно быть проще, чем в Монце, но при этом нельзя не отметить, что другие команды добились прогресса в последнее время. "Макларен" и "Рено" теперь намного быстрее, чем были, и нас ждет напряженная схватка. Я бы не стал говорить, что Сингапур – идеальная трасса для нашей машины, но мы должны быть ближе к десятке.

- Учитывая, сколь непросто на этой трассе обгонять, квалификация будет играть большую роль. Рассчитываете пробиться в финальный сегмент?

- Я очень на это надеюсь. Это стало бы хорошим знаком для нашей команды. Так что мы должны выложиться без остатка и постараться пробиться в финал.