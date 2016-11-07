Даниил Квят: "В Рио хотел бы исполнить танец дождя"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в преддверии "Гран-при Бразилии" отметил, что ему по душе трасса в Сан-Паулу. По его словам, погода может внести свои коррективы.

– Круг в Сан-Паулу довольно короткий, однако это очень интересная и веселая трасса, – цитирует Квята пресс-служба команды. – Мне очень нравятся первые три поворота, так называемые "эски" Сенны. Также люблю шестой, седьмой и восьмой виражи. Не стоит забывать и про погоду, которая может преподнести сюрприз. Не плохо было бы исполнить танец дождя.