Даниил Квят: "В неподходящие моменты я застревал за другими машинами"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят остался доволен гонкой "Гран-при Бельгии". Россиянин, стартовавший в конце пелотона из-за штрафа в 20 мест за замену двигателя, финишировал 12-м.

– Хорошо отыгрался, учитывая место, с которого начал гонку, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. – Это была жесткая гонка. Я должен был бороться, не поработав толком в пятницу и субботу с машиной. Но у меня получилось. Мне понравилась борьба. Когда я оказывался на чистой трассе, у меня был отличный темп. Но в неподходящие моменты я застревал за другими машинами. Особенно после первого пит-стопа. Теперь мы начинаем готовиться к Монце. Не ждем, что это будет самый лучший уик-энд для нас, но никогда не знаешь, как все сложится.