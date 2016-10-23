01:56 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "В гонке "Гран-при США" постараемся побороться за очки"

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Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят остался доволен 13-м местом в квалификации "Гран-при США". Он подчеркнул, что в гонке команда постарается побороться за очки.

– Неплохая квалификация, – приводит Autosport слова Квята. – Из-за некоторых проблем с балансом машиной было сложно управлять. Но при этом время круга получилось довольно хорошим – до выхода в третий сегмент не хватило полутора десятых секунды.

С другой стороны, завтра у нас будет возможность выбора шин на стартовый отрезок, что очень важно с точки зрения стратегии. Произойти может многое, сражение в середине пелотона обещает быть очень плотным, поэтому мы постараемся побороться за очки.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37586-daniil-kvyat-v-gonke-postaraemsya-poborotsya-za-ochki

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