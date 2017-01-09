Даниил Квят: "Уже в декабре я готовился к новому сезону"

Пилот "Формулы-1" Даниил Квят отметил, что "Торо Россо" уже начала подготовку к новому сезону. Первый "Гран-при" в 2017 году пройдет в Австралии 26 марта. Всего в следующем сезоне запланировано 20 этапов. Один из них состоится в Сочи - 30 апреля.

- Мы уже готовимся к новому сезону, с физической точки зрения, - приводит "Спорт FM" слова Квята. - Уже в декабре, когда было свободное время, мы использовали его, чтобы подготовиться к интенсивным тренировкам в январе и феврале – у меня будет много работы! Скоро поедем на базу, как только будет больше информации о новой машине – как только инженер "свистнет", сразу поедем!

Toro Rosso уже несколько лет заканчивает Кубок конструкторов примерно на одной позиции, поэтому наша задача оказаться выше, набрать больше очков. Предугадывать наши результаты пока сложно, особенно когда такие изменения в правилах. У всех нас есть надежды в связи с новым регламентом. Нужно запастись терпением!