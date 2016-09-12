17:51 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Успешное выступление в сезоне откроет мне двери в будущее"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят подчеркнул, что сделает все для успешного завершения сезона в "Формуле-1". Пилот начал 2016 год в "Ред Булле", но впоследствии был переведен в испанскую команду, а в обратном направлении проследовал Макс Ферстаппен.

- У "Ред Булла" есть опция насчет меня, - цитирует f1i.com Квята. - Но в "Формуле-1" может произойти что угодно. Тем не менее, моей целью по-прежнему остается успешное выступление, потому что оно откроет двери в будущее. На данный момент я думаю только о том, что происходит со мной сейчас и полностью отдаю себя "Торо Россо".

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