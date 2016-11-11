Даниил Квят: "Условия могут поменяться, и мы должны отреагировать"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги сегодняшних заездов. По словам гонщика, "Гран-при Бразилии" будет интересным. Квят в первой и второй практиках показал 12-е время.

– Мы провели достойный день. Даже если мы и потеряли время на первой тренировке, то во второй мы проехали достаточно кругов, – цитирует квята пресс-служба команды. – Это была полезная пятница. В воскресенье будет интересная гонка. Тут достаточно жарко, но условия могут быстро измениться, и мы должны будет быстро на это отреагировать.