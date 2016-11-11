23:31 11 ноября | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Условия могут поменяться, и мы должны отреагировать"

0
0
0

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги сегодняшних заездов. По словам гонщика, "Гран-при Бразилии" будет интересным. Квят в первой и второй практиках показал 12-е время.

– Мы провели достойный день. Даже если мы и потеряли время на первой тренировке, то во второй мы проехали достаточно кругов, – цитирует квята пресс-служба команды. – Это была полезная пятница. В воскресенье будет интересная гонка. Тут достаточно жарко, но условия могут быстро измениться, и мы должны будет быстро на это отреагировать.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ