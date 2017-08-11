Даниил Квят: "У "Торо Россо" есть все необходимое, рано или поздно результат придет"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что в первой части сезона его команде не удавалось в полной мере воспользоваться обстоятельствами, которые складывались во время этапов. Российский гонщик убежден, что глобальных изменений в подходе к гонкам не будет.

- У нас было много обнадеживающих уик-эндов, но нам, по сути, просто не удавалось извлечь из этого максимальную выгоду, - цитирует официальный сайт Квята российского пилота. - Мешали либо технические проблемы, либо у меня возникали неприятности на первых кругах. Много раз нам все портили какие-то мелкие помарки. Но в таких ситуациях нужно просто оставаться терпеливым. Рано или поздно результат все равно придет, для этого у нас есть все необходимые ингредиенты.

Глобально никаких изменений не будет, потому что единственное, чего нам на самом деле не хватает, – это просто чистого уик-энда, без каких-либо проблем. Все работает как надо, поэтому никакой необходимости что-то менять глобально нет. С нашим темпом все в полном порядке, и результат обязательно придет. Нам нужно урегулировать пару вопросов, чтобы в команде было чуть больше стабильности в инженерном составе. Что касается настроя, то с ним проблем нет. Все работают, все мотивированны, и у нас есть все основания верить в то, что во второй половине сезона всё будет лучше.

Напомним, на 7 этапах из 11 "Торо Россо" не сумела финишировать в полном составе, а на одном из "Гран-при" оба пилота не доехали до финиша. В Кубке конструкторов команда занимает 6-е место, набрав 39 очков. В зачете гонщиков Квят набрал 4 очка и занимает 17-е место.

Ближайший этап "королевских гонок", "Гран-при Бельгии" пройдет с 25 по 27 августа.