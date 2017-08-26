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19:37 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Трудно сказать, чего ждать завтра от гонки"

Пилот "Торо Россо" Даниил КВЯТ. Фото AFP
Пилот "Торо Россо" Даниил КВЯТ. Фото AFP
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят признался, что не удовлетворен сегодняшней квалификацией "Гран-при Бельгии". Он показал 17-й результат, но был оштрафован на 20 позиции за замену узлов силовой установки.

- Я не проехал много в этот уик-энд, так что было нелегко, - цитирует пресс-служба команды Квята. - Конечно, механики отлично поработали, чтобы заставить двигатель работать. Не чувствовал себя комфортно сегодня, поэтому смог показать лишь 17-й результат. Я даже не проехал ни одной долгой сессии, поэтому трудно сказать, чего ждать завтра. Из-за штрафа придется начать последним, но команда постарается сделать все возможное, а там видно будет, на каком месте закончим.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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L Osokin

Калоблок - укроп.

20:12

КолобокКолобков

изяверим!!!!!!!!!!!!! 17 место- максимум для ТР!!!!!!!!!!!!!!! не дай им победить тебя,стой на своём!!!!!!!!!!!

19:56