Даниил Квят: "Трасса в Спа очень плавная, не любить ее невозможно"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в преддверии Гран При Бельгии отметил, что трасса в Спа легендарна. По его словам, не любить ее невозможно.

- В Спа легендарная трасса, одна из тех, с кем я с нетерпением жду встречи, - цитирует пресс-служба Toro Rosso Квята. - Одна из моих любимых трасс, которая нравится всем гонщикам. Ее невозможно не любить! У трассы в Спа богатая история, и первое, что приходит на ум – легендарная связка Eau Rouge, хотя на этой трассе все повороты уникальны.

Бельгийская трасса не только самая длинная в календаре чемпионата мира, но и очень плавная – пилотировать там очень приятно. Это единственная трасса, по которой мы не проходим круг пешком перед началом уик-энда, а проезжаем на скутере – настолько там длинный круг.

Еще одна интересная особенность трассы – она настолько большая, что на одном участке может идти дождь, а другая часть будет полностью сухой. Гонка становится ещё более интересной, ну а гонщики должны быть готовы ко всему.

На круге можно пристроиться в "воздушный мешок" позади машины соперника для атаки или чтобы проехать круг быстрее во время квалификации.