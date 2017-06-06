Даниил Квят: "Трасса в Канаде хороша для обгона"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что ему очень нравится трасса в Монреале, где пройдет "Гран-при Канады". Также гонщик подчеркнул, что Канада у него в первую очередь ассоциируется с хоккеем.

- Трасса в Канаде уникальна, у нее много шикан и длинных прямых, - цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. - Здесь приходится много работать над лучшим кругом на протяжении всего уикэнда. Здесь хорошее место для гонок с большим числом возможностей для обгона.

Что я думаю о Канаде? Я очень люблю хоккей на льду. Мой тренер - большой поклонник этого вида спорта, он сам бывший хоккеист. Я пытался учиться, но у меня никогда не было на это времени. Надеюсь, он это прочитает и наконец возьмет меня на игру. Это контактный спорт, который интересно смотреть. В России он очень популярен. Россияне и канадцы - серьезные конкуренты в этом виде спорта.