Даниил Квят: "Торо Россо" вполне конкурентоспособна"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, показавший четвертое время во второй практике "Гран-при Монако", заявил, что доволен проделанной работой. Он добавил, что итальянская конюшня может навязать борьбу соперникам.

– Продуктивный четверг, – приводит пресс-служба "Торо Россо" слова Квята. – Мы проехали много кругов, причем в довольно хорошем темпе. Теперь у нас есть много данных, которые пригодятся при подготовке к субботе.

Я доволен балансом машины, мы вполне конкурентоспособны. Нужно сохранить эту скорость и хорошо подготовиться к квалификации и гонке.