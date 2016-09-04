Даниил Квят: "Торо Россо" нужно набраться терпения"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квятпосле "Гран-при Италии" отметил, что гонка прошла не так, как хотели в команде. Россиянин сошел с дистанции на 36-м круге из-за проблем с болидом.

– Гонка прошла не так, как мы хотели, – цитирует Autosport Квята. – Возникла проблема с днищем, которое было повреждено в первом повороте, где я оказался зажат между двумя машинами. В результате автомобиль потерял прижимную силу... Кроме того, постоянно перегревалась батарея, поэтому в конечном итоге мы решили сойти с дистанции. Просто нужно набраться терпения. Следующие трассы должны лучше подойти нашей машине.