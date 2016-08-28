Даниил Квят: "Торо Россо" мог мечтать об очках, но..."

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, ставший 14-м на "Гран-при Бельгии", отметил, что доволен результатом гонки. Он добавил, что итальянской конюшне нужно постораться использовать свои сильные возможности в предстоящих гонках.

– После красных флагов, когда я шел восьмым, у "Торо Россо", была надежда, – приводит Autosport слова Квята. – В один момент гонки мы могли даже мечтать о завоевании очков. Я думаю, что мы отлично контролировали износ шин, однако нашим слабым местом была скорость на прямой. Дефицит мощности стал еще более ощутимым после второго пит-стопа.

Мы сделали все возможное сегодня. К сожалению, немногие увидели это, так как я финишировал только 14-м. Но это неплохой результат. Теперь необходимо воспользоваться возможностями на тех трассах, которые нам будут подходить больше, чем автодром в Спа.