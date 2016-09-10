Даниил Квят: "Смог сосредоточиться на работе, освободившись от давления"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят с оптимизмом смотрит на предстоящие гонки. По его словам, последние неудачные гонки могут даже пойти на пользу в итоге.

– Летний перерыв пошел мне на пользу, – цитирует F1i Квята. – Две последние гонки нам не удались, потому что трассы не подходили нашей машине. Но это позволило мне сосредоточиться на своей работе, освободившись от давления. Даже мой инженер стал спокойнее. Это обнадеживает. Следующие три-четыре гонки будут лучше. Да, все непросто, работы много, но трассы эти больше подходят нашей машине. Так что мы должны показать свой потенциал.