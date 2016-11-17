Даниил Квят: "Сезон-2016 прошел плохо, но это был просто спад в карьере"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что сезон-2016 прошел для него очень плохо, но это был просто спад в карьере. Квят начинал чемпионат в "Ред Булле", но в течение сезона был переведен в дочернюю команду – "Торо Россо", с которой уже продлил соглашение на сезон-2017. Перед заключительным этапом чемпионата россиянин занимает 14-е место в личном зачете пилотов, набрав 25 очков.

– Сезон прошел очень плохо, неудачно, – цитирует "Р-Спорт" Квята. – Все складывалось не так, как нужно было мне как гонщику. Но это был просто такой период, небольшой спад в карьере. "Торо Россо" знает мой подход к работе, и они очень довольны. Я думаю, что все останется на своих местах, я буду выполнять свою работу так же, как я это делал раньше. Я думаю, все придет.

Конечно, было довольно нелегко: после сильного старта сезона пришлось менять команду, также машина была более трудной в управлении. Было тяжело адаптироваться к этой машине, она не совсем слушалась, но со временем, особенно после летнего перерыва, прогресс был довольно сильным, получилось вернуться в былую форму. Я наконец-то себя комфортно почувствовал в машине, понял, что адаптация завершилась и можно показывать хорошие квалификации, гонки. Конечно же, двигатель нам очень сильно мешал: просто не хватало лошадиных сил.

К сожалению, невозможно определить, как пройдет сезон до его начала. Нужно посмотреть, как тебе будет подходить машина, как все будет работать. Все должно сложиться воедино, чтобы получился высокий результат.

Всем очень приятно слышать слова "удивлять" и так далее, но я думаю, что шансы равные у всех команд. Все зависит от того, кто сделает свою работу лучше. Мы будем делать все от нас зависящее, если получится и все сложится воедино, то мы сможем удивить. Мы очень на это надеемся, мы очень этого хотим. Я думаю, что все может сложиться воедино, у нас есть для этого все необходимые ингредиенты, составляющие, мы будем по максимуму выкладываться.