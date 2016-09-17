Пилот "Торо Россо" Даниил Квят остался доволен итогами квалификации "Гран-при Сингапура". Россиянин занял седьмое место, его партнер Карлос Сайнс-младший расположился на шестой строчке.

– Отличный день для всей команды, в этом не может быть сомнений, – цитирует F1News Квята. – С третьей тренировки мы были конкурентоспособны, хотя в первой части квалификации по какой-то причине я потерял ритм, но в конце второй мне удалось проехать быстрый круг.

Жаль, что в первой части на "суперсофт" я попал в трафик и не смог на этих шинах пройти во вторую. Если бы удалось это сделать, я бы сохранил дополнительный комплект "ультрасофт", который бы пригодился в финале. Тем не менее, в финале мне все равно удалось показать хороший круг, так что я очень доволен, учитывая все обстоятельства.

– Кажется, что вы довольны машиной, и вам удалось по ходу сессии все сделать правильно?

– Да. Я лучше понимал, что происходит на трассе, инженеры сообщали мне всю необходимую информацию. До сих пор я доволен тем, как складывается уик-энд, хотя главные события нас ждут завтра. Да, сегодня мы успешно квалифицировались, но важнее всего завтра успешно провести гонку.

– Вы рады, что после сложных гонок в Спа и Монце смогли вернуться на конкурентоспособный уровень?

– Да, на тех трассах мы провели не самые лучшие гонки, поскольку при выборе настроек приходилось идти на компромисс. Не думаю, что те результаты можно считать показательными. В Сингапуре мы видим более целостную картину и занимаем те позиции, на которых должны быть.

Вся команда работает в условиях прессинга, поскольку мы знаем, что на этой трассе, вероятно, у нас наибольшие шансы на хороший результат. Сейчас все в наших руках.