Даниил Квят: "Сепанг" – особенная для меня трасса"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что трасса на "Гран-при Малайзии" не так хорошо подходит болидам его команды. Этап пройдет 30 сентября – 2 октября на трассе "Сепанг".

- В Сингапуре мы получили обнадеживающую информацию о работе обновлений, - цитирует Квята autosport.com.ru. - Сотрудники команды провели исследования, в результате которых узнали много полезного. Новинки отлично показали себя, но мы хотим получить подтверждение об их качественной работе и на других автодромах. Мы надеемся, что машина хорошо покажет себя на "Сепанге", однако ее характеристика не так хорошо подходит болиду, как "Марина-Бэй". Скорее всего, нас ждет нелегкий уик-энд, тем не менее, для нас также важно понять, что наши обновления работают, и мы движемся в верном направлении.

"Сепанг" – особенная для меня трасса, так как здесь я провел свою первую в карьере гонку в чемпионате "Формула BMW" и выиграл ее. Поэтому меня с "Сепангом" связывают теплые воспоминания.