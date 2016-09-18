Даниил Квят: "Сегодня я вернулся к нормальной жизни"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, занявший девятое место в "Гран-при Сингапура", выразил радость от минувшей гонки. Тем не менее, россиянин отметил, что команда имела шансы побороться и за более высокое место.

– Я доволен, потому что мы добились максимума в сложившихся обстоятельствах, – цитирует Autosport Квята. – Но, к сожалению, мы решили не рисковать. Мы были излишне консервативны. Нам хотелось побороться с Фернандо Алонсо, и я думаю, это было возможно, но для этого стоило выбрать более агрессивную стратегию.

Тем не менее команда отлично поработала. Мы набрали очки после тяжелого периода. В квалификации и гонке нам удалось контролировать работу шин, поэтому мы можем быть довольны. Сегодня я вновь полюбил гонки, почувствовал страсть – я вернулся к нормальной жизни.

Пропустил ли я Ферстаппена по команде от руководства? Конечно, нет. Я пытался обогнать Серхио Переса, но не хватало скорости на прямых. Поэтому я попробовал выйти вперед за счет позднего торможения, но выехал всеми четырьмя колесами за пределы трассы в седьмом повороте. Макс проехал мимо Серхио, и мне пришлось пропустить его, чтобы вернуть позицию Пересу. В противном случае я получил бы 10-секундный штраф, который разрушил бы мою гонку.