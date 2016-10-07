Даниил Квят: "Сегодня обязательно закажу суши с осьминогом"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят остался доволен итогами первого дня гоночного уик-энда на Сузуке. В первой практике россиянин показал 11-е время, опередив своего напарника Карлоса Сайнса-младшего (12-й результат).

– Успешный день для нас, – цитирует Autosport Квята. – Честно говоря, программа в послеобеденной сессии получилась немного скомканной, но завтра мы наверстаем упущенное в третьей тренировке и увидим, где находится "Торо Россо" по отношению к нашим прямым оппонентам. Сегодня мы собрали предостаточно информации о работе резины, что и было нашим изначальным заданием. Теперь мы будем ее анализировать. Если вспоминать то, что случилось на трассе, я определенно закажу суши с осьминогом сегодня.

Отметим, что во время тренировки Квят неожиданно сказал по радио: "О, осьминог вернулся! Он довольно маленький. Осьминожка". Мир автоспорта так и не понял смысла этой фразы, пока ее не пояснили в пресс-службе команды: "Слово "Осьминог" было сказано в переносном смысле. На самом деле он имел ввиду ошметки резины, которые застряли на антенне и напомнили ему осьминога".