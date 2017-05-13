21:51 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Сегодня мой болид ехал сам по себе"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят посетовал на проблемы с управлением болидом в квалификации "Гран-при Испании". Он показал последний результат и стартует с 20-го места.

- Что пошло не так? Если не считать всего, то ничего, - цитирует Autosport Квята. - Болидом было трудно управлять, такое впечатление, он вышел из-под контроля. Нужно понять, что произошло. Я терял время даже в тех поворотах, где, казалось бы, невозможно потерять его. Что-то было не так, мы усиленно поработаем, чтобы понять, что. Сегодня болид не ехал вместе со мной, он ехал сам по себе.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lavric999

Болид перестал хотеть, чтобы этот гонщик сидел за его рулем! Потихоньку сливаем гонщика, а то он разжирел совсем и перестал думать и работать!

22:02

mumer

Ни какой разницы.....

21:58