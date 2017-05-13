Даниил Квят: "Сегодня мой болид ехал сам по себе"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят посетовал на проблемы с управлением болидом в квалификации "Гран-при Испании". Он показал последний результат и стартует с 20-го места.
- Что пошло не так? Если не считать всего, то ничего, - цитирует Autosport Квята. - Болидом было трудно управлять, такое впечатление, он вышел из-под контроля. Нужно понять, что произошло. Я терял время даже в тех поворотах, где, казалось бы, невозможно потерять его. Что-то было не так, мы усиленно поработаем, чтобы понять, что. Сегодня болид не ехал вместе со мной, он ехал сам по себе.
lavric999
Болид перестал хотеть, чтобы этот гонщик сидел за его рулем! Потихоньку сливаем гонщика, а то он разжирел совсем и перестал думать и работать!
22:02
mumer
Ни какой разницы.....
21:58