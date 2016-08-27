Даниил Квят: "Сайнс оказался выше в квалификации? Вероятно, он больше рисковал"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что его партнер по команде Карлос Сайнс-младший больше рисковал по ходу квалификации "Гран-при Бельгии", поэтому и прошел во второй сегмент, сообщает F1News. Россиянин, в итоге, показал 19-е время, в то время как испанец – 14-е.

– В отличие от вас, Карлос Сайнс прошел во вторую часть квалификации. Вы знаете, за счет чего ему удалось быстрее проехать круг?

– Я не знаю, возможно, за счет последнего поворота. Я довольно чисто проехал круг, а он, вероятно, больше рисковал. Как я уже говорил, я очень доволен своим кругом.