Даниил Квят: "Рад вернуться в "Торо Россо"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят признался, что рад снова вернуться за руль болида итальянской команды на постсезонных шинных тестах "Пирелли" в Абу-Даби, сообщает пресс-служба "Торо Россо". 24-летний автогонщик заявил, что чувствует себя комфортно и с нетерпением ждет начала следующего года.

– Думаю, это был очень позитивный и хороший день, ведь мы проехали 155 кругов, а это примерно три Гран-при за один день. Если честно, я чувствовал себя в машине комфортно и уверенно с самого начала, что было здорово. Что важно в сегодняшнем дне, так это то, что мы смогли серьезно протестировать шины для следующего года, собрав много полезной информации и данных для команды. Я чувствую себя здесь по-настоящему комфортно, здорово вернуться. С нетерпением жду следующего года!

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2017 год.