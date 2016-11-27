Даниил Квят: "Рад, что все закончилось. С меня хватит"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что на его машине возникли проблемы с коробкой передач. Россиянин сошел с дистанции в гонке "Гран-при Абу-Даби" на 16-м круге.

– Поначалу гонка складывалась неплохо, – цитирует F1News Квята. – Ситуация была многообещающей, но затем возникли проблемы с коробкой передач. Иногда такое случается. Тем не менее, я рад, что все закончилось, с меня хватит.

Я жду новый мотор, но и команде предстоит во многом прибавить, поскольку в некоторых областях мы работали недостаточно эффективно. Нужно продолжать работать каждый день. Я делаю все, что в моих силах, но я не могу повлиять на то, как идет работа с машиной и тому подобные вещи.

Перед поездкой в Абу-Даби я думал о том, что было бы неплохо завершить сезон хорошим результатом, но уже здесь стало понятно, что нам предстоит минимизировать потери. Тем не менее, лично я неплохо провел уик-энд. Мне было комфортно за рулем в квалификации и в гонке, так что я вполне доволен. Надеюсь, следующий сезон сложится лучше.