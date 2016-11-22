18:26 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Рад, что сезон-2016 подходит к концу"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят признался, что доволен тем, что этот сезон подходит к концу. Россиянин заявил, что команде необходимы перемены.

 
Даниил КВЯТ (слева).Даниил Квят: "Следующий сезон будет только зрелищнее"

– За этот год много всего произошло, были неприятные моменты, но в итоге все нормализовалось, – цитирует Autosport Квята. – Хотелось бы скорее начать следующий сезон, но стоит признать, что я рад, что мы подошли к концу этого. Такое чувство, что нам нужны перемены – а они как раз и грядут.

В Абу-Даби довольно типичная современная трасса. Не самая захватывающая, надо сказать, потому что почти все повороты сильно похожи друг на друга, но зато виды там прекрасные. К тому же там две зоны DRS.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/38405-daniil-kvyat-ya-rad-chto-etot-sezon-zakanchivaetsya

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