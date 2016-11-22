Даниил Квят: "Рад, что сезон-2016 подходит к концу"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят признался, что доволен тем, что этот сезон подходит к концу. Россиянин заявил, что команде необходимы перемены.

– За этот год много всего произошло, были неприятные моменты, но в итоге все нормализовалось, – цитирует Autosport Квята. – Хотелось бы скорее начать следующий сезон, но стоит признать, что я рад, что мы подошли к концу этого. Такое чувство, что нам нужны перемены – а они как раз и грядут.

В Абу-Даби довольно типичная современная трасса. Не самая захватывающая, надо сказать, потому что почти все повороты сильно похожи друг на друга, но зато виды там прекрасные. К тому же там две зоны DRS.