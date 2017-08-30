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Даниил Квят: "Прогресс "Торо Россо" в этом году оказался не таким сильным, как мы рассчитывали"

Пилот "Торо Россо" Даниил КВЯТ. Фото AFP
Пилот "Торо Россо" Даниил КВЯТ. Фото AFP

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что в этом году его команда прогрессирует не так хорошо, как ожидалось. Он также добавил, что в ближайшее время команда приедет на трассы, которые будут больше подходить машине.

В личном зачете Квят идет на 17-м месте, набрав четыре очка после 12 гонок.

– Честно говоря, наш прогресс оказался не таким сильным, как мы на то рассчитывали. В этом компоненте мы уступаем соперникам, – приводит Autosport слова Квята. – В начале года мы с легкостью пробивались в третий сегмент, а сейчас такого результата добиваться уже труднее. Квалификационный темп крайне важен в этом году, поэтому нам нужно прибавлять в данном компоненте. Команда знает, что нужно делать. Кроме того, скоро мы приедем на трассы, которые будут больше подходить нашей машине.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/45656-kvyat-v-2017-m-toro-rosso-progressiruet-medlennee-chem-ozhidalos

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