Даниил Квят: "Прогресс "Торо Россо" в этом году оказался не таким сильным, как мы рассчитывали"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что в этом году его команда прогрессирует не так хорошо, как ожидалось. Он также добавил, что в ближайшее время команда приедет на трассы, которые будут больше подходить машине.

В личном зачете Квят идет на 17-м месте, набрав четыре очка после 12 гонок.

– Честно говоря, наш прогресс оказался не таким сильным, как мы на то рассчитывали. В этом компоненте мы уступаем соперникам, – приводит Autosport слова Квята. – В начале года мы с легкостью пробивались в третий сегмент, а сейчас такого результата добиваться уже труднее. Квалификационный темп крайне важен в этом году, поэтому нам нужно прибавлять в данном компоненте. Команда знает, что нужно делать. Кроме того, скоро мы приедем на трассы, которые будут больше подходить нашей машине.