Даниил Квят: "Пришлось совершать чудеса, чтобы сдерживать Алонсо"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят признался, что ему сложнее всего было сдерживать Фернандо Алонсо на "Макларене" в гонке "Гран-при Японии". С 13-го по 22-й круг между пилотами было менее секунды, но россиянину удалось сдержать атаки испанца, который в итоге стал 16-м, а Квят – 13-м.

– Когда Фернандо оказался позади, я вынужден был защищаться на грани фола, – цитирует Motorsport Квята. – Между нами даже мог случиться контакт. В какой-то момент мы были очень близки, но я сумел остаться впереди. Мне пришлось совершать чудеса, чтобы оставаться перед ним.