16:48 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Пришлось совершать чудеса, чтобы сдерживать Алонсо"

0
0
0

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят признался, что ему сложнее всего было сдерживать Фернандо Алонсо на "Макларене" в гонке "Гран-при Японии". С 13-го по 22-й круг между пилотами было менее секунды, но россиянину удалось сдержать атаки испанца, который в итоге стал 16-м, а Квят – 13-м.

– Когда Фернандо оказался позади, я вынужден был защищаться на грани фола, – цитирует Motorsport Квята. – Между нами даже мог случиться контакт. В какой-то момент мы были очень близки, но я сумел остаться впереди. Мне пришлось совершать чудеса, чтобы оставаться перед ним.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ