Даниил Квят: "Пришло время для хороших новостей"

Российский гонщик Даниил Квят сегодня подписал контракт с "Феррари". Пилот будет работать на базе команды и заниматься развитием болида "Формулы-1" в сезоне-2018.

"Пришло время для хороших новостей", - написал Квят на своей странице в Твиттере.