Даниил Квят: "Пришло время для хороших новостей"

Российский гонщик Даниил Квят сегодня подписал контракт с "Феррари". Пилот будет работать на базе команды и заниматься развитием болида "Формулы-1" в сезоне-2018.
"Пришло время для хороших новостей", - написал Квят на своей странице в Твиттере.
Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за "Ред Булл", после чего был переведен в "Торо Россо". В октябре 2017 года после "Гран-при" США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.
Пришло время для новостей | Time for good news today#kvyatofficial #scuderiaferrari #f1 #ferrarri https://t.co/IYWTQuQ3Xz– Daniil Kvyat (@kvyatofficial) 10 января 2018 г.
Квят или Сироткин? В "Формуле-1" будет россиянин //
Квят стал пилотом по развитию "Феррари"
Ya Santey
ура! Феррари подарила мне новенький X-BOX!
20:46 10 января
КолобокКолобков
Насколько это хорошие новости пусть спросит у Верня, который заканчивал карьеру так же- Торо Россо- симулятор Феррари- пустота...
19:01 10 января