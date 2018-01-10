17:19 10 января | Формула-1

Даниил Квят: "Пришло время для хороших новостей"

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Российский гонщик Даниил Квят сегодня подписал контракт с "Феррари". Пилот будет работать на базе команды и заниматься развитием болида "Формулы-1" в сезоне-2018.

"Пришло время для хороших новостей", - написал Квят на своей странице в Твиттере.

Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за "Ред Булл", после чего был переведен в "Торо Россо". В октябре 2017 года после "Гран-при" США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.

Квят или Сироткин? В "Формуле-1" будет россиянин //
Квят стал пилотом по развитию "Феррари"​

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ya Santey

ура! Феррари подарила мне новенький X-BOX!

20:46 10 января

КолобокКолобков

Насколько это хорошие новости пусть спросит у Верня, который заканчивал карьеру так же- Торо Россо- симулятор Феррари- пустота...

19:01 10 января