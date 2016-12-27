Даниил Квят: "После летнего перерыва стал выкладываться на 120 процентов"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что ключевым моментом в сезоне для него был летний перерыв. По словам россиянина, до него после перевода из "Ред Булла" сезон складывался не лучшим образом.

– Многое случилось, – цитирует Motorsport Квята. – Однажды я сказал себе, что нужно выкладываться по полной, чтобы ни о чем не сожалеть. И после летней паузы я принялся за дело. До этой паузы я приезжал на трассу, участвовал в гонке и все. После перерыва уже выкладывался на 120 процентов, чтобы выжать максимум из машины. Команда это увидела. Я снова работал по максимуму, и этого было достаточно, чтобы убедить команду продлить контракт. Тогда наступило определенное облегчение. Я доволен, что проведу следующий сезон в знакомой команде.