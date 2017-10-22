Даниил Квят: "Попробуем превратить наше 12-е место в очки"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после квалификации "Гран-при США" заявил, что остался доволен своим выступлением и работой инженеров. Также россиянин отметил, что в завтрашней гонке постарается набрать очки.

– Я очень доволен сегодняшней квалификацией, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. – Мы отлично справились с работой, несмотря на ту ограниченную информацию, которая у нас была, когда мы пропустили часть третьей практики. Мы достигли предела возможностей машины, можем быть довольны. Инженера проделали фантастическую работу. Чувствую себя хорошо в машине, попробуем превратить наше 12-е место в очки. Да, в гонке может произойти все, что угодно. Но нам нужно оставаться хладнокровными.