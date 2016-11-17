19:24 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Пока трудно оценить новый двигатель "Рено"

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Даниил КВЯТ (слева).Даниил Квят: "Следующий сезон будет только зрелищнее"

 

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пока не знает, насколько эффективен будет новый двигатель "Рено". По его словам, это выяснится во время тестов.

– У вас появится новый двигатель от "Рено". Насколько это поможет?

– Да, конечно, новый мотор всегда помогает. Правда, пока трудно сказать насколько конкретно он добавит эффективности. Мы не узнаем это, пока полностью не протестируем его, не увидим в первых гонках. Только потом можно будет уверенно сказать, какое преимущество мы получили по сравнению с прошлым сезоном. Вообще, я считаю, что помимо нового двигателя, многое будет зависеть от нашей конкретной работы. Сможем мы работать более эффективно по сравнению с прошлым сезоном или нет.

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