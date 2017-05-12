Даниил Квят: "Пока настройки болида не подходят моему стилю пилотажа"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что у него пока есть большие проблемы с управлением болида. 23-летний гонщик также выразил надежду, что к третьей практике на "Гран-при Испании", которая пройдет завтра, они будут исправлены. В первой практике Квят занял 15-е место, а во второй – 18-е.

– У нас пока большие проблемы с управлением, – приводит пресс-служба "Торо Россо" слова Квята. – Нужно набраться терпения и за ночь постараться все исправить, чтобы машина лучше мне подходила. Пока настройки болида не подходят моему стилю пилотажа.