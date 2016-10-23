Даниил Квят: "Почувствовал уверенность в своем будущем лишь два дня назад"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил радость в связи с продлением контракта с командой. Вчера австрийская конюшня сообщила о том, что россиянин продолжит выступать за коллектив в сезоне-2017.

– В "Формуле-1" ни в чем нельзя быть уверенным, – цитирует F1News Квята. – Многие факторы могли сыграть свою роль, но я знал, что если хорошо будут делать свою работу и показывать результаты, в "Ред Булле" меня оставят. Именно это я и делал после летнего перерыва, хотя было очень сложно из-за недостатка мощности силовой установки и других проблем.

Единственная возможность проявить себя появилась в Сингапуре. Честно говоря, на том этапе я испытывал прессинг, поскольку знал, что это единственный шанс добиться результата. После хорошо проведенной квалификации я вернулся к своей привычной форме, и этого оказалось достаточно, чтобы получить подтверждение на следующий год. Я рад и намерен продолжать работать.

– Когда вам официально сообщили о продлении контракта?

– В пятницу.

– У "Ред Булла" много молодых пилотов. В вашем контракте есть оговорка, что ваши выступления будут зависеть от результатов, или у вас контракт на весь год?

– "Формула-1" – такой мир, в котором никогда ничего не знаешь наверняка, но в данный момент ситуация складывается так, как складывается, так что все в порядке. Если все будет продолжаться так и дальше, то в следующем году я продолжу выступать в "Торо Россо".

– В "Ред Булле" как-то давали вам понять, что вы останетесь в "Торо Россо"?

– На самом деле серьезных разговоров на эту тему не было. Они просто говорили мне, что все будет в порядке, но на 100 процентов почувствовал уверенность в своем будущем только в пятницу.