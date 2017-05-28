Даниил Квят: "Перес пытался атаковать меня в стиле PlayStation"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил непонимание в связи с действиями гонщиками "Форс Индии" Серхио Переса во время "Гран-при Монако". Россиянин шел на девятой позиции, когда его атаковал Перес. Мексиканец попытался обойти Квята по внутренней траектории в повороте Rascasse, но гонщики столкнулись.

– Спросите его, о чем он думал, – цитирует Motosport Квята. – Я был уже занят тем, что выходил из поворота. Я просто ехал к финишу. После всего, что случилось в этот уик-энд, я был бы доволен девятым местом. Конечно, я знал, что у него более свежие шины, я знал, что он будет пытаться сделать что-то подобное, что он уже сделал с Вандорном. Я подумал: "Ок, этот парень настроен отчаянно". Но я просто закрывал свою траекторию все время, а потом он попытался атаковать очень издалека.

Я даже не ожидал. Я просто почувствовал удар, и моя гонка была закончена. Очень расстроен. Он атаковал просто безрассудно. Я понимал, что я хорошо вышел из предыдущего поворота, он был далеко. И я просто поворачивал в Rascasse, а потом почувствовал удар – я его не видел. Он просто пытался облокотиться на меня, как будто это PlayStation. Но в реальном мире это не работает.

Не понимаю. Парень с таким опытом, тот, кто боролся за подиумы, предпринимает настолько отчаянные и глупые атаки. Но все нормально... Я не зол на него или что-то в этом роде. Я просто делал свою работу сегодня – вот и все. У меня была хорошая гонка. Очень спокойная. Я вез машину к финишу, в очках. Но ты всегда натыкаешься на парня, который ***** (портит) весь твой день. Сегодня это был Перес.

Честно говоря, с этими последними директивами (ФИА объявила, что будет позволять пилотам бороться – Прим. "СЭ") штрафа быть не должно. Возможно. Но так как он разрушил мою гонку, я думаю, должны быть последствия.

Когда мы встретимся, я просто скажу ему, что не понимаю, зачем он это сделал. Его гонка тоже оказалась испорчена. Он пытался стать героем. Но я не думаю, людям это не понравится. Даже если бы он смог обогнать, он бы не стал из-за этого героем.

"Гран-при Монако". Live!