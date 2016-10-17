Даниил Квят: "Перед гонкой в США стараюсь немного похудеть, чтобы потом поесть мяса до отвала"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в преддверии "Гран-при США" рассказал об особенностях трассы. Кроме того, россиянин рассказал, что находится в предвкушении "Гран-при Мексики".

– На мой взгляд, трасса в Остине напоминает многие другие: здесь есть немного от Сильверстоуна, к примеру, – цитирует Autosport Квята. – Так что это весьма разнообразная трасса с быстрыми и медленными секторами. Но здесь также есть одна очень длинная прямая!

Хочу сказать, что перед этой гонкой я специально стараюсь немного похудеть, чтобы потом здесь поесть мяса до отвала. Что касается города, то он небольшой, но очень симпатичный. Если у меня есть свободное время, я с удовольствием иду по магазинам. Когда я впервые сюда приехал в 2014-м, мне было всего 20, и я не смог пойти на вечеринку в воскресенье. Но я всегда стараюсь остаться в городе до вторника, чтобы поесть побольше ребрышек!

Мне также нравится в Мексике! В прошлом году здесь творилось сумасшествие из-за большого количества поклонников. Я даже пожалел, что не попал на подиум, потому что было слышно, что творится что-то невероятное. Тогда я приехал к финишу четвертым – за несколько кругов до конца, к сожалению, Валттери Боттас обогнал меня, но гонку я считаю удачной. Кстати, во время парада пилотов в Мексике я почувствовал себя настоящей рок-звездой! Что касается трассы, то она довольно узкая, а главная прямая очень длинная.