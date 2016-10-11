Даниил Квят: "Печально, что у других команд продвинутые двигатели и мы не можем бороться"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят разочарован тем, что машина не позволяет бороться с конкурентами на прямых участках трасс. Россиянин отметил, что это было заметно в гонке "Гран-при Японии", где он стал 13-м.

– Убежден, что не смог бы выступить лучше с этим двигателем, который за год совершенно не изменился, – цитирует F1i Квята. – Мы не могли бы финишировать выше, потому что не было никаких инцидентов в гонке, никто не сошел с дистанции. А у нас просто нет скорости. На прямых приходилось только защищаться. Это печально. Потому что у других команд более продвинутые двигатели, а мы не можем с ними бороться. Мы были слишком медленными.