15:51 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Печально, что у других команд продвинутые двигатели и мы не можем бороться"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят разочарован тем, что машина не позволяет бороться с конкурентами на прямых участках трасс. Россиянин отметил, что это было заметно в гонке "Гран-при Японии", где он стал 13-м.

– Убежден, что не смог бы выступить лучше с этим двигателем, который за год совершенно не изменился, – цитирует F1i Квята. – Мы не могли бы финишировать выше, потому что не было никаких инцидентов в гонке, никто не сошел с дистанции. А у нас просто нет скорости. На прямых приходилось только защищаться. Это печально. Потому что у других команд более продвинутые двигатели, а мы не можем с ними бороться. Мы были слишком медленными.

 

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