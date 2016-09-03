Даниил Квят: "Отставание слишком велико"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что даже если бы и смог пробиться во второй сегмент квалификации "Гран-при Италии", все равно бы не смог побороться за выход в финал, сообщает F1News. Россиянин показал 17-е время во время квалификации, но из-за штрафа пилота "Хаас" Ромена Грожана стартует 16-м.

– Если бы вы вышли во вторую часть квалификации, то смогли бы побороться за попадание в финал?

– Сегодня? Нет, отставание слишком велико. Еще до приезда в Монцу мы знали, что не сможем выйти в финал. Возможно, был шанс побороться за места в средней группе участников второй сессии. В "Макларене" сегодня были не так быстры, как вчера, и в первой части я не так много уступил Фернандо Алонсо. Вероятно, во второй части я бы отыграл еще несколько позиций, но не более того.

– Сегодня вы выглядите более расслабленным, чем в предыдущие дни. Это на самом деле так или просто складывается такое впечатление?

– Сейчас, когда я сажусь в машину, я лучше знаю, что должен делать. Мы много работаем над машиной, хотя ничего не можем сделать с прошлогодней силовой установкой. Надеюсь, следующие трассы лучше подойдут нам, и там мы сможем добиться большего. Мы рассчитываем, что этап в Сингапуре сложится для нас лучше.