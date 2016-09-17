Даниил Квят: "Отец не помогает мне в развитии карьеры, поскольку он никогда не был частью гоночного мира"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что после "Гран-при Сингапура" отправится в Англию, сообщает F1News. Также россиянин рассказал о хороших взаимоотношениях со своим отцом.

– Куда вы отправитесь после этапа в Сингапуре? Вернетесь в Россию?

– Думаю, я какое-то время проведу в Англии, чтобы поработать на симуляторе. Один-два дня, а потом отправлюсь в Малайзию. Прекрасный Милтон-Кинс, Лондон... Мне иногда нравится туда приезжать – по крайней мере, там более прохладная погода! (смеется) Немного освежусь и полечу в Малайзию.

– Ваш отец часто приезжает на гонки...

– Ему просто нравится путешествовать. В этом году он посетил примерно половину всех гонок, в том числе и потому, что чувствовал, что должен быть рядом со мной, поскольку в этом году у меня подъемы чередовались со спадами. Я ценю его поддержку – мы много времени проводим вместе, у нас очень хорошие отношения.

– Он помогает вам в развитии карьеры?

– На самом деле нет, поскольку он никогда не был частью гоночного мира. Ему нравится смотреть гонки, он хорошо меня знает и оказывает личную поддержку, но он не знал, что такое картинг до того, как я начал этим заниматься.