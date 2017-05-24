Даниил Квят: "Объяснения провалу в квалификации в Испании до сих пор нет"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что спустя полторы недели ни у него, ни у инженеров команды по-прежнему нет точного ответа на вопрос, что именно привело к провалу в квалификации "Гран-при Испании", по итогам которой он занял последнее место. В Барселоне 23-летний россиянин не просто впервые в сезоне не попал даже во второй сегмент квалификации, но и показал последнее время в первом, уступив 0,8 секунды напарнику по "Торо Россо" Карлосу Сайнсу. Квят стартовал предпоследним, но смог финишировать девятым.

– Мы все еще не уверены на сто процентов, что именно произошло, у нас нет всех ответов, – приводит Motorsport слова Квята. – Потом в гонке все стало как надо, и мы вновь получили хорошо управляемую машину. Впрочем, даже если со стороны подобные прорывы смотрятся красиво, я бы предпочел стартовать выше и финишировать примерно там же, чем пробиваться. Наша машина слишком чувствительна к небольшим изменениям. Мы не попали в рабочее окно и заплатили очень высокую цену за это. Тяжело всегда удерживать машину в рабочем диапазоне, и в Испании мы не смогли. Машины этого года очень чувствительны с аэродинамической точки зрения, и каждая даже самая маленькая деталь оказывает очень сильное влияние на ее машины, приводя к серьезной потере прижимной силы.

Отметим, что по правилам вносить изменения в настройки после квалификации и перед началом гонки командам запрещено – каким образом так получилось, что в воскресенье темп Квята вновь соответствовал темпу напарника, инженеры команды не знают.

– Это то, на что у команды пока нет ответа, – подчеркнул Квят. – Я думаю, они должны исследовать проблему глубже. Но я тоже должен следить за тем, что кто делает – при том, что машина настолько чувствительна, нам надо быть осторожными во всем, что мы делаем. Да, все еще в определенном смысле загадка, что именно произошло. Я проехал не лучшие свои круги в жизни, но машина точно была не в рабочем окне. Машина мне не подходила. Если она так сильно скользит, ты просто не можешь ее нормально пилотировать. Все просто.