Даниил Квят: "Нужно решить проблему с проколами"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят после практики в преддверии "Гран-при Абу-Даби" отметил, что из-за проколов заднего левого колеса он ничего не смог сделать. По его словам проблему необходимо устранить.

– Чтобы найти причину проколов, понадобится много времени, – цитируе т Квята ESPN. – Я же потерял много километров. Вторая машина также не прошла много кругов. Нужно постараться понять проблему. Мы лишились пятницы. Я практически ничего не сделал. Однако мы сделаем все, чтобы завтра быть в форме. Надеюсь, проблемы будут решены. Я тут больше ничего сделать не могу и полностью завишу от моей команды.