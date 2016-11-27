Даниил Квят: "Не знаю, как повел бы себя на месте Хэмилтона"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят признался, что не знает, как поступил бы на месте Льюиса Хэмилтона на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Лидировавший британец сбросил темп, что позволило Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену оказать давление на преследовавшего Хэмилтона Нико Росберга, который в итоге стал чемпионом, финишировав вторым.

– Насколько я понимаю, это все равно не помогло Льюису, – цитирует F1News Квята. – Я не знаю, как бы я поступил. Для начала я должен бороться за чемпионский титул, а потом уже посмотрим, как действовать. Мы увидели борьбу двух прекрасных гонщиков, в которой победил сильнейший.

Я рад за Нико. Он отличный парень. Льюис уже выиграл два титула вместе с "Мерседесом", мы не знаем, что произойдет в следующем году, поэтому, возможно, у Нико был последний шанс, и он его использовал.