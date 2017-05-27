Даниил Квят: "Не смог закончить решающий круг квалификации из-за простого невезения"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подчеркнул, что одной из причин его неудачи в квалификации "Гран-при Монако" является невезение. Гонщик не попал в третий сегмент сессии и занял по итогам квалификации 11-е место

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- Простое невезение. Я не смог закончить решающий круг, - цитирует Motorsport Квята. - Еще до этого меня зазвали на взвешивание, из-за чего я в итоге потерял один круг. Я простоял там три минуты, а в конце попал под желтые флаги. Собственно, от меня уже мало что зависело.

Сессия получилась скомканной с самого начала. В первой части у нас возникли проблемы со стартером, и я не смог выехать сразу – в то время, в которое мы планировали покинуть пит-лейн. Так что даже во вторую часть я пробился уже с трудом, что было удивительно. Но я не слишком волновался. по поводу темпа, поскольку в первой части у меня был всего один чистый круг. Во втором сегменте с первым комплектом все было более или менее нормально. Второй комплект начинал приходить в рабочую температуру, но я просто не смог закончить круг.